Angels

Ingredients:

3 ounces Prosecco

2 ounces 1205 vodka

1/2-ounce lemon juice

1/2-ounce Pierre Ferrand Dry Orange Curaçao

1/2-ounce rich vanilla syrup

1/2-ounce passion fruit purée

1 bar spoon Giffard Lichi-Li liqueur

1 swath lemon peel

Instructions:

Fill cocktail shaker with ice. Add all ingredients. Shake vigorously for 12 to 15 seconds. Strain mixture into a coupe glass. Squeeze lemon peel over glass. Garnish with peel and serve.